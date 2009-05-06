КМУ и НБУ сегодня намерены конкретизировать свои действия

Сегодня в 16.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пройдет совещание с участием руководства Национального банка, Министерства финансов, представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка по вопросу рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что на совещании планируется конкретизировать действия НБУ и Минфина по рекапитализации банков.

«Мы отработали за эти выходные по каждому банку план действий – какие решения и документы нам надо подготовить и принять и в какие сроки это сделать. Надеюсь, что мы сегодня по каждому банку эти планы акцептируем и будем заходить», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он уточнил, что правительство будет принимать решение по рекапитализации каждого банка в отдельности. «Суть решения формально будет выглядеть в двух цифрах – объем действующего капитала, который нам дает Нацбанк, и объем капитала, в который мы входим», - отметил и.о. министра финансов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк», "Киев".

Успешный ход процесса рекапитализации банков является основным условием предоставления Украине очередного транша кредита МВФ в размере до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR, валюта МВФ).