Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2653,3312 (11 октября – 2658,6183)

100 EUR – 3138,8908 (11 октября – 3136,3720)

10 RUR – 4,5809 (11 октября – 4,5782)

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Как сообщал УНИАН, 11 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,56/26,59 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,46 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4339/0,4668 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5333 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 498 сделок на сумму 264,16 миллиона долларов.