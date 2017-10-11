Крупные налогоплательщики с начала года увеличили платежи в бюджет на 21%

Крупные налогоплательщики в течение января-сентября 2017 года перечислили в государственный бюджет Украины 194 миллиарда гривень, что на 21%, или на 33,2 миллиарда гривень, больше перечислений за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных плательщиков, составила 57,8% от общего сбора налогов в госбюджет.

В разрезе основных налогов госбюджет за 9 месяцев получил: налога на добавленную стоимость - 85,3 миллиарда гривень, акцизного налога - 47 миллиардов гривень, налога на прибыль - 36,9 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года составили 605,8 миллиарда гривень, что на 135,6 миллиарда гривень, или на 28,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.