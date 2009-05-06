В период кризиса приостановят деятельность 30% страховщиков

Минимум 30% страховых компаний в период кризиса приостановят свою деятельность.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

Так, по поводу ожиданий сокращения количества компаний на украинском рынке страхования О.СПИЛКА сказал, что данный вопрос можно рассматривать в двух плоскостях. В одном случае речь идет о ликвидации компании в соответствии со всеми установленными процедурами, в другом случае можно говорить о прекращении активной работы компании на рынке без ее ликвидации.

«Де-юре, даже та компания, у которой отобрали лицензию, будет продолжать существовать как юридическое лицо. Де-факто, по моему мнению, минимум 30% компаний замрут, то есть остановятся полностью», - отметил эксперт.

По его мнению, к моменту завершения кризиса рынок консолидируется, количество страховых компаний резко уменьшится. При этом сокращение их числа продолжится и после кризиса. «Для такой страны, как Украины, по моему мнению, 100-150 компаний, в том числе лайфовых, будет достаточно. Ведь основная их масса либо кептивные компании, либо компании из разряда black market», - считает О.СПИЛКА.

Также эксперт отметил, что, вероятно, «дна» кризиса страховой сектор еще не достиг, и поэтому основные испытания у страховщиков еще впереди.

«Весну мы еще переживем, хотя она достаточно тяжелая. У нас впереди осень, и, по моему прогнозу, она будет намного сложнее по ряду причин», - подчеркнул он.

Среди таких причин О.СПИЛКА назвал ухудшение ситуации в банковском секторе в связи с накоплением проблемной задолженности, неопределенность с ценой газа на следующий год, отсутствие возможности привлечения заемных средств в экономику, а также предстоящие выборы.

«То есть, осень будет гораздо тяжелее, чем весна, и именно осенью, на мой взгляд, будет массовое падение страховых компаний, да и в целом компаний финансового сектора», - подчеркнул председатель набсовета НАСК «Оранта».

Справка УНИАН. Количество страховых компаний (СК), работающих в Украине, за 2008 год выросло на 23 компании - до 469 СК, в том числе компаний по страхованию жизни – на 8 - до 73 СК. Количество страховых брокеров увеличилось на 8 - до 57.

В целом суммарные поступления 216 страховщиков из 469, которые работали на рынке на конец 2008 года, составили 97,8%, или 23,5 млрд. грн. от валового сбора страховых премий.

В 2008 году «за бездеятельность на рынке» Госфинуслуг аннулировала лицензии 7 страховщиков (19 лицензий), в 2009 году - 2 компаний (8 лицензий).

Полный текст интервью читайте на интернет-странице «УНИАН-Экономика» – http://economics.unian.net/rus/detail/10935