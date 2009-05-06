Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0050/8,0375, к 12:00 цены снизились до 8,0025/8,0150. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,0025/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре CHF/UAH – 6,9200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2428/0,2444, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2430/0,2438. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2430/0,2437.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8275 (+0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3250/1,3365. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6435/10,7010, к 12:00 цены понизились до 10,6430/10,6645. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли низа 10,6125/10,6285.