В Бразилии арестованы счета и имущество экс-президента Дилмы Руссеф по делу Petrobras

В Бразилии суд наложил арест на банковские счета и имущество отстраненной по импичменту экс-президента страны Дилмы Руссеф в связи с делом об убытках в нефтегазовой госкомпании Petrobras, сообщает телеканал Globo.

Решение суда не имеет отношения к деятельности Руссеф на посту президента. Оно касается того времени, когда Руссеф возглавляла управляющий совет Petrobras (2003-2010 гг).

Помимо Руссеф также было арестовано имущество пяти бывших членов управляющего совета. Общая сумма арестованных счетов и имущества, принадлежащих шести бывшим чиновникам, должна соответствовать сумме убытка Petrobras.

Читайте такжеДефицит бюджета: Бразилия решила приватизировать активы на $14 миллиардовСчетная палата пока оценивает общую стоимость арестованных активов. Счета и собственность будут оставаться недоступными для владельцев на все время проведения следствия.

По данным Счетной палаты, покупка 50% акций завода в Пасадене обошлась государственной компании в $360 млн. Годом ранее бельгийская Astra Oil купила 100% этого предприятия за гораздо меньшую сумму — $42,5 млн. В 2012 году Petrobras обязали выкупить завод полностью. В результате покупка предприятия обошлась государственному концерну в $1,2 млрд.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года сенат Бразилии в ходе заседания принял решение объявить импичмент президенту страны Дилме Руссеф. Ее подозревают в препятствовании правосудию при расследовании коррупционных преступлений в нефтегазовой госкомпании Petrobras.