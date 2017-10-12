Украине для ускорения роста экономики необходимы инвестиции - Гройсман

Украине для превышения темпов роста в 3% ВВП, которые заложены в проект государственного бюджета на 2018 год, необходимы инвестиции.

Читайте такжеУкраина продемонстрирует беспрецедентный в Европе экономический рост - Гройсман

Согласно сообщению на сайте правительства, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями деловых кругов Канады.

"Мы закладываем на следующий год 3% роста ВВП. Мы понимаем, что этого недостаточно, и готовы улучшить этот показатель. Но возникает вопрос привлечения инвестиций", - цитируются в сообщении слова премьера.

Гройсман отметил, что правительство Украины заинтересовано в развитии и успешности международного и отечественного бизнеса в Украине, и открыто для любых предложений, которые будут способствовать этому процессу.

По его словам, улучшение делового и инвестиционного климата в Украине является одним из ключевых приоритетов Кабмина.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие этой осенью парламентом в сотрудничестве с президентом "мотивирующих" законов, которые смогут удвоить рост экономики.

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.