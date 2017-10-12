Bitcoin бьет рекорды - его стоимость превысила $5 тысяч

Цена цифровой валюты Bitcoin обновила исторический максимум, преодолев отметку в 5 тысяч долларов, сообщает minfin.com.ua.

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"Согласно данным Coinmarketcap, средневзвешенный курс Bitcoin составляет 5088 долларов, капитализация первой криптовалюты 84,5 миллиарда долларов, индекс доминирования - 53,1%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ученый из Гарварда Деннис Порто, который инвестирует в криптовалюты, рассказал, что биткоин подчиняется тому же правилу, что и все в цифровом мире - закону Мура, и будет удваиваться в цене каждые 8 месяцев в течение ближайших трех с половиной лет вплоть до февраля 2021 года, когда его стоимость превысит 100 тысяч долларов, увеличившись по сравнению с нынешней более чем в 28 раз.