«Альфа-Банк» не будет выплачивать дивиденды

Акционеры ЗАО «Альфа-Банк» на собрании 28 апреля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год и направить чистую прибыль за прошлый год в размере 161,351 млн. грн. на пополнение резервного фонда банка.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, размещенном на официальном сайте учреждения.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал - 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО "Альфа-Банк" в первом квартале т.г. получило убыток в 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».