Украинский бизнес озвучил свой прогноз курса гривни на ближайший год

Большинство представителей украинского бизнеса (61,2%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 гривень/доллар.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в третьем квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 28,46 гривни/доллар, что лучше прогнозируемого во втором квартале 2017 года показателя на уровне 28,68 гривни/доллар.

При этом выросла доля респондентов, ожидающих, что курс гривни в ближайшие 12 месяцев не превысит отметку в 27 гривень/доллар, - до 21,1% с 14,8% во втором квартале.

Нацбанк отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 25,63 гривни/доллар, а его ежедневные колебания не превышали 1,8% от среднего значения.

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва выходить с интервенциями, в ходе которых регулятор в сентябре потратил на поддержку гривни около 166 миллионов долларов.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.