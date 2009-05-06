Вероятность дефолта банка «Форум» по внешним обязательствам низка

Вероятность дефолта банка «Форум» по его внешним обязательствам является низкой. Такая оценка содержится в аналитическом отчете АБ «ИНГ Банк Украина», переданном УНИАН.

Как отмечается в отчете, в 2009 году банк «Форум» должен выплатить 100 млн. долл. по еврооблигациям, срок погашения которых наступает в октябре. Аналитики считают, что увеличение капитала, планируемое акционером банка в этом году, позволит компенсировать данный отток средств. Они также позитивно оценивают недавнее погашение банком синдицированного кредита в размере 115 млн. долл., поскольку это помогло банку снизить долговую нагрузку и дало позитивный сигнал рынку об умеренных кредитных рисках банка.

Аналитики напоминают, что «Форум» опубликовал результаты за 1-й квартал 2009 года. Общий объем активов банка снизился на 5,4% - до 19,4 млрд. грн., в то время как кредитный портфель сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4%, до 16,9 млрд. грн. Снижение активов не было столь существенным, как в среднем по сектору (-6,0% за квартал), в то время как уменьшение кредитного портфеля значительно превышало средний показатель по сектору (-4,1% за квартал). По мнению аналитиков, данная динамика может означать, что банк улучшает свою структуру активов и в то же время не испытывает столь значительного оттока средств, который наблюдается у большинства банков, благодаря значительной поддержке со стороны своего основного акционера - «Коммерцбанка».

Аналитики также отмечают, что в соответствии с общей тенденцией в банковском секторе «Форум» показал убыток (86,7 млн. грн.) в январе-марте 2009 года. В то же время основная деятельность банка оставалась прибыльной, поскольку его чистый процентный доход вырос на 75% в годовом исчислении до 222,9 млн. грн. Однако формирование резервов на покрытие убытков от кредитных операций (200,7 млн. грн.) негативно отразилось на общей прибыльности банка. Доля резервов под кредитные операции по отношению к общей сумме кредитов увеличилась за квартал с 4,5% до 5,5%, но по-прежнему была значительно ниже среднего уровня 8,6%, что может означать либо более высокое реальное качество активов банка по сравнению со средним показателем по сектору, либо нежелание признать ухудшение качества своих активов в полном объеме.

Тем не менее, аналитики не исключают, что у банка может сохраниться потребность в дальнейшем увеличении резервов на покрытие убытков от кредитных операций для снижения потенциальных рисков низкой платежной дисциплины. Среднее отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов в банковской системе в марте составило 3,7%, однако банки не спешат относить свои просроченные кредиты к категории проблемных и стараются реструктуризировать их. В случае если «Форум» продолжит наращивать резервы во 2-м квартале 2009 года, это может негативно отразиться на его прибыльности в этом квартале.

Как отмечают аналитики, в течение 1-го квартала уставный капитал банка увеличился на 39,4% до 2,26 млрд. грн. В этом году «Коммерцбанк» намерен увеличить капитал «Форума» на сумму не менее 500 млн. грн. (+22% по отношению к текущему уровню) до 2,76 млрд. грн. По мнению аналитиков, это должно стать позитивным сигналом для держателей облигаций банка, поскольку акционер продемонстрировал свое намерение поддерживать его, что выгодно отличается от настроений некоторых иностранных акционеров, желающих либо продать свою собственность в Украине, либо получить дополнительный капитал у международных финансовых организаций.

Аналитики считают, что указанное финансирование должно несколько улучшить ликвидность «Форума», частично компенсировать отток обязательств и удовлетворить потребность банка в рекапитализации (точная сумма, необходимая для рекапитализации, не была оглашена). Кроме того, банк может получить субординированный кредит от ЕБРР на 100 млн. долл. в рамках объявленной ЕБРР поддержки украинской банковской системы в размере 500 млн. евро.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» создан в 1994 году.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 10,3 млн. грн.

В начале марта 2008 года немецкий Commerzbank приобрел 60% + 1 акция украинского АКБ «Форум» за 435 млн. евро. Commerzbank также имеет опцион на приобретение дополнительного пакета в размере до 25% акций банка «Форум» в течение последующих 36 месяцев.