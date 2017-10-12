Нацбанк снова изменил валютные правила

Национальный банк Украины разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять на основании индивидуальной лицензии НБУ покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем.

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Об этом сообщается на сайте регулятора, со ссылкой на соответствующее постановление правления НБУ.

Согласно сообщению, ранее возможность перевода средств для размещения гарантийного депозита для обеспечения транзакций имели только банковские учреждения-участники международных платежных систем.

Кроме того, НБУ уточнил порядок применения исключений по запрету досрочного погашения кредитов, займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Под такие исключения подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и других платежей, установленных договором.

"Указанные изменения будут способствовать обеспечению надлежащих условий для участия небанковских финансовых учреждений в международных платежных системах и дальнейшему развитию экономических отношений в Украине. В то же время, они не приведут к дополнительному давлению на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового Закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.