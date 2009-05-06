Налоговики Киева перечислили в бюджет 12,5 млрд. грн.

В январе-апреле 2009 г. столичные налоговики перечислили в Государственный бюджет 12 млрд. 509 млн. 873 тыс. грн. налогов, сборов и других обязательных платежей, что на 16%, или на 1 млрд. 722 млн. 498 тыс. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации в г. Киев, переданном УНИАН.

В разрезе основных налогов рост достигнут благодаря налогу на прибыль предприятий – рост на 56% (бюджет дополнительно получил 1 млрд. 297 млн. 765 тыс. грн.); налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – на 12% (+711 млн. 343 тыс. грн.); акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – на 29% (+115 млн. 263 тыс. грн.).

Согласно сообщению, в январе-апреле 2009 года столичные налоговики перечислили в Сводный бюджет 16 млрд. 278 млн. 390 тыс. грн., что на 12,1% или на 1 млрд. 752 млн. 612 тыс. грн. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В январе-апреле в бюджеты всех уровней поступило более 16 млрд. грн., что почти на 2 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре месяца т.г. доля налоговых платежей, перечисленных столичными налоговиками в Госбюджет, составляет 39,1%.

В бюджет Киева в январе–апреле 2009 г. налогоплательщики столицы перечислили 3 млрд. 768 млн. 518 тыс. грн. налогов, сборов и обязательных платежей, что на 30 млн. 114 тыс. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.