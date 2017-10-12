Бизнес спрогнозировал, каким будет рост цен в Украине

Украинский бизнес прогнозирует рост потребительских цен в ближайшие 12 месяцев на 10%, что практически соответствует прогнозу предыдущего квартала на уровне 9,9%.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в третьем квартале 2017 года.

Как отмечается в отчете по результатам опроса, при этом доля респондентов, прогнозирующих, что в ближайшие 12 месяцев инфляция не превысит 9% или снизится, составила 40,1%.

Основными факторами влияния на рост цен бизнес назвал затраты на производство (73,1%), обменный курс (66,1%) и доходы населения (27,9%).

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре зафиксирована инфляция на уровне 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза в 9,1%, в связи с чем регулятор анонсировал пересмотр прогноза и возможное применение более жесткой монетарной политики.

В Кабинете министров прогнозируют показатель роста потребительских цен на конец года на уровне 12,9%.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам текущего года до 10%.