Дом, обувь и даже детские игрушки: голландец распродал все имущество ради покупки биткоинов

39-летний голландец Диди Тайхутту из Нидерландов продал всё семейное имущество и на вырученные деньги купил биткоины. Теперь Тайхутту вместе с женой и тремя детьми живет в кемпинге в ожидании пока криптовалюта значительно подорожает, пишет Independent.

Диди уже давно увлекается криптовалютами, но до этого года не позволял себе вкладывать в них большие деньги. Этим летом семья Тайхутту отправилась в большое путешествие по Автралии и Азии, и всё это время мужчина изучал ситуацию на рынке и работал с владельцами биткоинов. Вернувшись в Нидерланды, Тайхутту продал дом, автомобили, электрические велосипеды, мотоциклы, одежду, обувь и даже детские игрушки. Все вырученные деньги голландец вложил в криптовалюту.

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"Люди скажут: "Ты сошёл с ума", - но мы авантюрная семья и хотим сыграть в эту азартную игру. Если вы никогда ничем не рискуете, ваша жизнь скучна", - заявил голландец.

On the go ❤️#travelwithkids #nusalembongan Публикация от Yolo Familytravel (@yolofamilytravel) Сен 23 2017 в 4:17 PDT

Тайхутту рассчитывает, что к 2020 году биткоины вырастут в цене в несколько раз, и тогда семья сможет вернуться к нормальному образу жизни и оплатить образование для троих дочерей.

Как сообщал УНИАН, 12 октября цена цифровой валюты Bitcoin обновила исторический максимум, преодолев отметку в 5 тысяч долларов.