Венгерская OTP Group объяснила, почему отказалась от покупки украинской "дочки" российского банка

Венгерская банковская группа OTP Group отказалась от покупки украинской «дочки» российского «Внешэкономбанка», подконтрольного правительству России, поскольку этот банк «не генерирует бизнес».

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Об этом в интервью FinClub заявил председатель совета директоров и CEO OTP Bank Шандор Чани.

«С «Проминвестбанком» не получилось потому, что он не соответствовал нашему портфелю. Мы ищем в первую очередь такой банк, который способен генерировать бизнес, то есть банк, который дает не только инфраструктуру или портфель, потому что это краткосрочный эффект: портфель закончится, а инфраструктуру не нужно покупать, потому что она у нас и так есть», - пояснил Шандор Чани.

При этом он признал, что все местные банки столкнулись с проблемой плохих кредитов, даже «ОТП Банк».

«Пока банки в Украине, в том числе «ОТП Банк», вынуждены заниматься проблемными кредитами, они не могут полноценно заниматься развитием. Но мы довольны ростом украинской «дочки» как в корпоративе, так и в рознице. Хорошо растет и лизинговый сегмент. Мы опережаем плановый рост», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.