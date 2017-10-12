Венгерская OTP Group объяснила, почему отказалась от покупки украинской "дочки" российского банка
В OTP отметили, что ищут в первую очередь такой банк, который способен генерировать бизнес.
Венгерская банковская группа OTP Group отказалась от покупки украинской «дочки» российского «Внешэкономбанка», подконтрольного правительству России, поскольку этот банк «не генерирует бизнес».
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Об этом в интервью FinClub заявил председатель совета директоров и CEO OTP Bank Шандор Чани.
«С «Проминвестбанком» не получилось потому, что он не соответствовал нашему портфелю. Мы ищем в первую очередь такой банк, который способен генерировать бизнес, то есть банк, который дает не только инфраструктуру или портфель, потому что это краткосрочный эффект: портфель закончится, а инфраструктуру не нужно покупать, потому что она у нас и так есть», - пояснил Шандор Чани.
При этом он признал, что все местные банки столкнулись с проблемой плохих кредитов, даже «ОТП Банк».
«Пока банки в Украине, в том числе «ОТП Банк», вынуждены заниматься проблемными кредитами, они не могут полноценно заниматься развитием. Но мы довольны ростом украинской «дочки» как в корпоративе, так и в рознице. Хорошо растет и лизинговый сегмент. Мы опережаем плановый рост», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.
Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.