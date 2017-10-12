Бизнес улучшил деловые ожидания шестой квартал подряд – опрос НБУ

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в третьем квартале 2017 года повысился до 117,4% со 114,3% в предыдущем квартале, при этом позитивная тенденция наблюдается шестой квартал подряд - со второго квартала 2016 года.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на результаты опроса регулятором руководителей предприятий, оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, кроме представителей строительной отрасли, при этом наиболее оптимистичные прогнозы у руководителей предприятий сферы транспорта и связи, а также торговли.

Согласно опросу, респонденты повысили оценки относительно будущих инвестиционных расходов, количества работников и финансово-экономического состояния предприятий.

При этом, увеличения количества работников на своих предприятиях респонденты ожидают третий квартал подряд.

Также высокими остаются оценки роста общих объемов реализации продукции и инвестиционных расходов на приобретение машин, оборудования и инвентаря.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

По последнему прогнозу Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6% при инфляции 9,1%, однако регулятор анонсировал пересмотр прогноза, ожидая более высоких показателей роста ВВП и инфляции.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.