"Ощадбанк" окончательно выиграл у экс-владельца "Дельта Банка" Лагуна суд на 4 миллиарда

Верховный суд Украины оставил в силе судебные решения о взыскании с экс-владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна 4 млрд грн в пользу государственного «Ощадбанка».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Ощадбанка», речь идет о невыполненных обязательствах «Дельта Банка» по двум договорам 2010 года об открытии и ведении корреспондентских счетов, обеспечением по которым в том числе было личное поручительство Лагуна.

«Ощадбанк» подчеркнул, что своим решением Верховный суд впервые в истории Украины беспрекословно подтвердил действенность института поручительства физического лица по обязательствам банка в рамках договора об открытии и обслуживании корреспондентского счета, что может использоваться в пользу банков в аналогичных спорах.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным. 8 октября 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации «Дельта Банка».