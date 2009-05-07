Цена на золото в мире выросла

Цена на золото в среду 6 мая выросла благодаря экономическим данным, указавшим на возможность усиления инфляционного давления в будущем, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на 6,70 долл., или на 0,7%, до 911,00 долл. за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 5% на отметке 2,187 долл. за фунт.