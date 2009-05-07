Евро снижается к доллару и иене

Курс единой европейской валюты в четверг 7 мая понижается по отношению к американскому доллару и японской иене, сообщает k2kapital..

Участники торгов предпочитают избавляться от евро, полагая, что сегодня Европейский Центральный Банк может объявить о снижении ключевой процентной ставки и о дальнейших шагах по выкупу долговых обязательств для стимулирования экономического роста. На этом фоне сегодня за евро предлагают 1,3288 долл., тогда как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке евро стоил 1,3334 долл.. К иене евро ослабел на 0,5% до 130,94 иены/евро. Доллар укрепился к иене с 98,31 иены/долл. до 98,54 иены/долл.

Весьма благоприятным образом складывается сегодня ситуация на торговых площадках для австралийского доллара, который укрепляется и к американскому доллару, и к иене. Поводом для активных покупок австралийской валюты стали макроэкономические новости – в апреле число занятых граждан неожиданно увеличилось. К иене курс американского доллара повысился почти на 1% до 74,19 иены за доллар, к американскому доллару он укрепился на 0,6% и стоит 75,29 американских центов.