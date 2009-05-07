Миллионеры США не чувствуют себя богатыми

Результаты опроса, опубликованные 6 мая, показывают, что почти половина американских миллионеров не чувствуют себя богатыми, сообщает k2kapital со ссылкой на CNNMoney.com.

Около 46% из 1012 миллионеров, участвовавших в ежегодном опросе Fidelity Investments, заявили, что "не чувствуют себя богатыми, и в настоящее время принимают меры по переоценке и восстановлению своего состояния".

Год назад лишь 19% таких респондентов не чувствовали себя богатыми. Аналитики Fidelity связывают этот разрыв с соответствующим обесцениванием состояний - снижением личных доходов и стоимости активов в среднем на 19% и падением цены недвижимости на 28%.

Средний участник опроса Fidelity имеет 3,5 млн. долл. активов и 306 тыс. долл. годового дохода. Миллионеры по-разному корректируют свои портфели на фоне рецессии. Те, кто склонен к "медвежьим" настроениям, вкладывают больше денег в ценные бумаги с фиксированным доходом, тогда как "быки" покупают больше акций. Средний возраст участника опроса Fidelity 59 лет, и это означает, что многие из них пережили четыре рецессии, начиная первого нефтяного кризиса 1970-х годов. Около 77% респондентов заявили, что никогда не видели такой тяжелой рецессии, как нынешняя.