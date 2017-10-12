Нацбанк отменил печати для ряда документов

Национальный банк привел свои нормативные документы в соответствие с законодательством об использовании печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, отменив требования использовать печати и нотариальное заверение для ряда документов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №102, вступающее в силу 13 октября.

Нововведения регулятора позволяют клиентам банков проводить валютные операции, не удостоверяя печатями документы для их проведения, а также документы для представления в Национальный банк.

Кроме того, НБУ отменил требование нотариального заверения документов для проведения валютных операций в ряде случаев.

При этом Нацбанк отметил, что нотариальное заверение перевода договоров и других документов, представляемых банками и их клиентами в Национальный банк, остается обязательным.

Как сообщал УНИАН, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, которым в частности устанавливается, что субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным, вступил в силу с 19 июля.