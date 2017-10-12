НБУ повысил требования к защите небанковских обменников

Национальный банк Украины приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №100, вступающее в силу с 13 октября.

Согласно документу, НБУ обязал финучреждения применять сертифицированные элементы ограждающих конструкций, сертифицированные хранилища (сейфы) и устанавливать системы видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала сроком не менее 14 суток.

Охрана помещений разрешается с помощью субъектов охраны или собственной службой охраны в зависимости от объемов ценностей, местоположения, срока хранения ценностей и других факторов при условии создания безопасных условий работы с ценностями.

Кроме того, постановление устанавливает требования по организации защиты помещений финучреждений по аналогии с действующими правилами в банках.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2017 года, генеральные лицензии Национального банка Украины на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта».

В настоящее время в Украине зарегистрировано 3537 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.