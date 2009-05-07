ВВП Японии начнет усточиво расти в 2010 г

Переход к устойчивому росту ВВП в Японии возможен уже в 2010 г., сообщает ПРАЙМ-ТАСС прогноз Японского центробанка.

Эта позитивная тенденция, отмечают аналитики банка, получит развитие по мере сокращения товарных запасов на складах промышленных предприятий. Объем этих запасов "заметно вырос в последнем квартале прошлого года, однако к концу марта этого года начал постепенно снижаться, положительный эффект дали и предпринятые в промышленном секторе страны меры по реструктуризации производства". С учетом этого в Японском банке ожидают, что "рост ВВП в 2010 финансовом году (с 1 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года) может превысить 1%".

Согласно опубликованным в конце апреля прогнозам центробанка, под влиянием глобального финансового кризиса ВВП Японии в текущем финансовом году (с 1 апреля 2009 г по 31 марта 2010 г) упадет на 3,1%. Такая оценка пока не меняется.