Накопительная пенсионная система должна быть негосударственной - министр соцполитики

Накопительная общеобязательная пенсионная система в Украине должна быть негосударственной, хотя законом о пенсионной реформе предусматривается, что общеобязательная накопительная система будет функционировать с помощью государственного пенсионного фонда, сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева.

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"В сегодняшнем законе предусмотрено, что общеобязательная государственная пенсионная система должна быть государственной. Если остается норма этого закона, то люди, которые должны платить взносы, они (взносы - УНИАН) должны попадать в этот государственный накопительный фонд, хотя много экспертов и народных депутатов, и лично я считаю, что это должны быть негосударственные фонды", - сказал Рева.

Он подчеркнул, что накопительная система должна быть обязательной, однако гражданин должен сам выбирать негосударственный пенсионный фонд.

Министр отметил, что солидарная пенсионная система является вопросом социального обеспечения, а накопительная пенсионная система является финансовым вопросом, поскольку аккумулированные в ней средства необходимо выгодно вкладывать. "Если это будут негосударственные фонды, возникает вопрос, кто должен платить. Сегодня в солидарную систему платит работодатель, платит ЕСВ. Если мы говорим о накоплении, то я думаю - хотя тут могут быть разные мысли - что должен платить сам работник, из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить", - сказал он.

Рева отметил, что это его личное мнение, а финальный вариант модели накопительной пенсионной системы будет представлен в соответствующем законопроекте.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2017-2018 годы по внедрению накопительного уровня общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Ранее вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявлял, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительное налоговое давление на граждан и бизнес.