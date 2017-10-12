Нацбанк опустил официальный курс гривни
Официальный курс НБУ на 13 октября: 100 USD – 2663.4659 грн; 100 EUR – 3157.8052 грн; 10 RUR – 4.6171 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2663.4659 (12 октября – 2653.3312)
100 EUR – 3157.8052 (12 октября – 3138.8908)
10 RUR – 4.6171 (12 октября – 4.5809)
В четверг, 12 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,47/31,50 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6347 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 600 сделок на сумму 361,82 млн долл.