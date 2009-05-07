Банки Европы будут работать с одним клиентом на 25% своих активов

Европарламент проголосовал за новые правила работы банковского сектора стран ЕС, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

По новым правилам, банкам запрещается использовать более 25% собственных активов при операциях с одним клиентом. Кроме того, банки должны будут оставлять у себя 5% секьюритизированных продуктов, которые они выпускают или продают.

Эти нововведения направлены на восстановление доверия на рынках в условиях разразившегося кризиса. Кроме того, новые правила должны создать условия для предотвращения финансовых кризисов в будущем.