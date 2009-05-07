НБУ отменил ограничения на валютные переводы физлиц

Национальный банк Украины снял ограничение на покупку иностранной валюты на межбанковском рынке и на трансферты в неторговых транзакциях гражданами-резидентами и нерезидентами, введенное 29 октября 2008 года, в размере 75 тыс. грн в месяц, сообщает Finance..

Как говорится в постановлении НБУ № 261 от 30 апреля, разосланном банкам в среду, оно вступает в силу с момента подписания.

Отмена данного валютного ограничения является одним из предварительных условий выделения Украине второго транша кредита stand-by Международного валютного фонда в размере 2,8 млрд. долл.

В соответствии с договоренностями с миссией МВФ, Нацбанк должен был выполнить это условие до конца апреля.

По словам премьер-министра Юлии Тимошенко, ожидается, что Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша кредита 8 мая.

Напомним, в начале 2008 года НБУ утвердил правила осуществления физлицами денежных переводов за границу и внутри страны по текущим валютным неторговым операциям, либерализовав регламент пересылки украинцами средств за пределы страны. В соответствии с этим решением физлица-резиденты могли осуществлять за пределы Украины переводы инвалюты без подтверждающих документов в сумме, которая в эквиваленте не превышает 15 тыс. грн в один операционный день.

К переводам физлиц по текущим валютным неторговым операциям относятся, в частности, переводы, связанные с оплатой труда, помощью родственников, благотворительной помощью, возмещениями по страховым случаям, премиями, унаследованными средствами, средствами по договорам дарения.