В Черниговской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривень

Правоохранители Черниговской области на этой неделе пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 200 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Согласно сообщению, прокуратура области совместно с сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС области в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины) разоблачили незаконную деятельность межрегионального конвертационного центра.

Как установлено следствием, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра в течение 2016-2017 гг. использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

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Процессуальными руководителями совместно со следователями проведено более 20 обысков (в основном, в Чернигове) по месту жительства лиц, причастных к деятельности конвертационногоцентра, в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам, обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, а также 0,8 кг золота.

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий, и остановлены расходные операции. Продолжается расследование.