Пенсионная реформа устанавливает квоты для работодателей на сотрудников старше 45 лет - Рева

Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает ТСН.

По его словам, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

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"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить через нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма соблюдалась", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, в Украине 11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании «Голос Украины» 10 октября.