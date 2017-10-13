Рева считает требования к страховому стажу справедливыми

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что требования к страховому стажу для начисления пенсий, согласно новому закону, являются справедливыми, так как у самого уже более 34 лет стажа. Об этом он сообщил журналистам.

"У меня нет ни единого дня пропущенного в страховом стаже. На данный момент у меня более 34 лет стажа, мне 51 год. Я работал в разное время, и когда мне говорят, что невозможно иметь необходимый стаж, - то это неправда. Я ничего не требую от вас, чего не требую от себя", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.