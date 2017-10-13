Фонд гарантирования направил правоохранителям свыше 4,6 тысячи заявлений о нарушениях банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября подал в правоохранительные органы 4602 заявления о выявленных в ходе работы в обанкротившихся банках нарушениях законодательства.

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Как сообщается на сайте фонда, общая сумма претензий по этим заявлениям превышает 434,55 млрд грн.

Фонд не приводит статистику рассмотрения этих заявлений, однако в начале октября в Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности заявляли, что силовики саботируют инициированные Фондом гарантирования дела по возврату активов неплатежеспособных банков.

По информации комитета, за три года обвинительные акты в суд направлены всего по 33 заявлениям фонда, а сообщение о подозрении в совершении правонарушения вручено лишь 48 лицам в 18 банках.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.

За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам.

По информации фонда, в его управлении находятся активы банков на 500 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.