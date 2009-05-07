ЕБРР предоставит двум украинским «дочкам» UniCredit кредиты

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил два кредита украинским финансовым учреждениям на общую сумму 125 млн долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, обнародованном в четверг.

Так, ЕБРР намерен предоставить субординированный кредит в сумме 100 млн долл АКБ «Укрсоцбанк», который является частью группы UniCredit, для поддержания собственных средств банка, а также для предоставления ему средств на кредитование украинских предприятий.

Кроме того, ЕБРР также планирует предоставить кредит размером 25 млн. долл. компании UniCredit Лизинг Украина.

Банк отмечает, что ЕБРР осуществляет кредитование дочерних структур группы UniCredit на сумму 432.4 млн. евро в восьми странах Восточной Европы в рамках совместной работы по преодолению последствий мирового экономического кризиса в регионе.

Как сообщалось, ранее ЕБРР заявил о готовности в 2009 году выделить порядка 500 млн. евро для финансирования около 10-20 украинских банков.