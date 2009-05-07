Barclays получил прибыль в I квартале

Третий по величине британский банк Barclays обнародовал финансовую отчетность по итогам января-марта, данные которой свидетельствуют о росте основных показателей, сообщает k2kapital..

Так, чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 12% и составила 826 млн. фунтов стерлингов (1,24 млрд. долл.), во многом за счет роста выручки инвестиционного и страхового подразделений. Прибыль Barclays Capital подскочила на 361% до 907 млн. фунтов.

Повысились также выручка Barclays за вычетом страховых выплат (+42% до 8,2 млрд. фунтов) и прибыль до налогообложения (+15% до 1,4 млрд. фунтов).