Все 19 банков США, прошедших "стресс-тесты", платежеспособны

Ни один из 19 американских банков, прошедших "стресс-тесты", не подвержен риску неплатежеспособности. С таким заявлением выступил министр финансов США Тимоти Гейтнер, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, министр надеется, что результаты тестов убедят инвесторов в устойчивости финансовой системы США.

По словам Гейтнера, несмотря на то, что некоторым банкам потребуется дополнительный капитал, существует несколько методов для его привлечения. При этом, по мнению министра, многие смогут это осуществить в частном секторе. Однако Гейтнер не назвал, сколько банков из 19 нуждаются в дополнительных денежных средствах.

Среди методов привлечения капитала министр назвал конвертацию привилегированных акций частных инвесторов, привлечение новых инвесторов, продажа дополнительных активов, а также обращение к правительству за получением у него финансовой помощи.