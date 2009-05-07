Экономика Китая сохранит стабильный и быстрый рост

11:32, 07 мая 2009
Финансы
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Народное хозяйство Китая сохранит дальнейший стабильный и сравнительно быстрый рост, говорится в  докладе об итогах валютной политики в I квартале этого года, обнародованном Народным банком Китая (Центробанк), сообщает k2kapital.

В докладе отмечается, что пакет мер, принимаемых китайским правительством по расширению внутреннего спроса и содействию стабильному и сравнительно быстрому развитию экономики, дал результаты.

В экономической деятельности наметились позитивные изменения, ситуация оказалась даже лучше, чем предполагалось. Однако основа для оживления китайской  экономики является хрупкой, внешняя экономическая ситуация  остается сложной, существует ряд дестабилизирующих факторов.

В январе-марте увеличилось количество моментов, способствующих стабилизации и оживлению национальной экономики, подчеркивается в  докладе. По прогнозу, ожидается дальнейший сравнительно быстрый  рост инвестиций. Кроме того, значительное повышение правительством уровня социального обеспечения, продвижение реформы системы  здравоохранения и увеличение дотаций на сельское хозяйство  позволит содействовать росту потребления.

В докладе одновременно отмечается наличие рисков и вызовов,  влияющих на экономическое развитие страны. Таких как дальнейшее  распространение международного финансового кризиса,  длительное сокращение внешнего спроса и напряженная  внешнеторговая ситуация.

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