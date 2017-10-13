В Пенсионном фонде назвали минимальную пенсию шахтеров после реформы

В Украине минимальная пенсия шахтеров с октября 2017 года, согласно закону о пенсионной реформе, вступившему в силу 11 октября, увеличилась на 420 грн и составила 4,356 тыс. грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Также сообщается, что минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны с октября 2017 года вырос: для первой группы - на 399 грн, до 4138,2 грн; для второй группы - на 357 грн, до 3702,6 грн; для третьей группы - на 315 грн до 3267 грн.

Согласно сообщению, минимальный размер пенсии участникам боевых действий с текущего месяца вырос на 231 грн и составил 2395,8 грн.

Также сообщается, что минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с октября также увеличены - на 399 грн, 357 грн и 315 грн для первой, второй и третьей групп, соответственно.

В пресс-службе отметили, что показатель средней заработной платы, который учитывается для перерасчета пенсий, увеличен с октября на 501 грн и составляет 3765,4 грн.

Минимальный размер пенсии с октября увеличен на 140 грн и теперь составляет 1452 грн.

Как сообщал УНИАН, закон о повышении пенсий вступил в силу в Украине с 11 октября. Он вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.