На межбанке торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок 8,0025/8,0275 грн./долл. Вчера к закрытию торгов ценовые значения установились на отметке 8,0025/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2433/0,2448 против 0,2430/0,2437 к окончанию торгов в среду.

Котировки по евро-гривне продолжают снижение – 10,5960/10,6380, как и вчера, когда гривня укрепилась на отметке 10,6125/10,6285 грн. за евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3265/1,3267 (среда – 1,3304/1,3306).

В среду Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня – 6,9200.