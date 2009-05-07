WestLB AG закрывает свое представительство в Украине
12:22, 07 мая 2009Финансы
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На требования кредиторов - 2 месяца
Немецкий банк Westdeutsce Landesbank Girozentrale (WestLB AG) принял решение о закрытии своего представительства в Киеве.
Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» № 80 от 7 мая 2009 года.
«Требования кредиторов принимаются на протяжении двух месяцев со дня обнародования объявления», – говорится в сообщении банка.
Представительство WestLB AG (Дюссельдорф, Германия) в Украине было зарегистрировано в мае 1996 года.
Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в Украине зарегистрировано более 30 представительств иностранных банков из 13 стран мира.
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