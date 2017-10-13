Украина и Швейцария договорились об отмене двойного налогообложения

Правительства Украины и Швейцарии в ближайшее время подпишут протокол о внесении изменений в Соглашение об устранении двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи министра Александра Данилюка с министром финансов Швейцарии Или Мауэром в ходе визита украинской делегации в Вашингтон.

"Один из ключевых вопросов, который поднимался на встрече - это внесение изменений в Соглашение между правительствами Украины и Швейцарии об устранении двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений. Стороны договорились в быстрые сроки обработать и подписать протокол о внесении соответствующих изменений", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Отмечается, что стороны обсуждали и другие аспекты двустороннего сотрудничества Украины и Швейцарией.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация отбыла в Вашингтон (США) для участия в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В составе делегации под руководством министра финансов Александра Данилюка его заместитель Юрий Буца, первый замминистра экономики Максим Нефедов, а также исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Собрания стран - участниц Международного валютного фонда и Всемирного банка проводятся ежегодно для усиления координации по ключевым вопросам. В 2016 году эти мероприятия проходили в Украине, впервые за историю нашей страны.