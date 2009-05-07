На межбанке к 12:00 доллар упал ниже 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0025/8,0275, к 12:00 цены упали до 7,9820/7,9965 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2433/48, к 12:00 цены снизились до 0,2432/40. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 32,7650 (-0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3265/67, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5960/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5820/10,5990.