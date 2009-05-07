WestLB AG закрывает представительство в Украине

Немецкий банк Westdeutsce Landesbank Girozentrale (WestLB AG) принял решение о закрытии своего представительства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» № 80 от 7 мая 2009 года.

«Требования кредиторов принимаются на протяжении двух месяцев со дня обнародования объявления», – говорится в сообщении банка.

Представительство WestLB AG (Дюссельдорф, Германия) в Украине было зарегистрировано в мае 1996 года.

Напомним, в начале апреля голландская ING Группа заявила, что сворачивает розничный бизнес в Украине и в этом русле реструктуризирует направления деятельности «ИНГ Банк Украина».

Справка УНИАН. По данным Национального банка, в Украине зарегистрировано более 30 представительств иностранных банков из 13 стран мира.