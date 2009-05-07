Банк России укрепил рубль

Центральный банк РФ установил с 8 мая 2009 года официальный курс евро в размере 43,5406 руб за один евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 18,44 коп.

Банк России понизил официальный курс доллара на 9,68 коп до 32,7915 руб за доллар

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 9,68 коп.