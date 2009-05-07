Банк России укрепил рубль
12:50, 07 мая 2009Финансы
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Евро понижен на 18 коп., доллар – на 9 коп.
Центральный банк РФ установил с 8 мая 2009 года официальный курс евро в размере 43,5406 руб за один евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 18,44 коп.
Банк России понизил официальный курс доллара на 9,68 коп до 32,7915 руб за доллар
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 9,68 коп.
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