В Кабмине анонсируют "минималку" выше 4 тысяч гривень

Минимальная заработная плата в Украине к 1 января 2020 года может вырасти до до 4 425 грн, сообщил на своей странице в сети Facebook первый вице-премьер-министр - глава Министерства экономического развития Степан Кубив.

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"С 1 января 2018 ожидаемый размер минималки составит 3 723 грн, в 2019 эта сумма планируется на уровне 4 173 грн, а в 2020 году - 4 425 грн", - написал он.

Кубив подчеркнул, что Кабинет министров Украины должен обеспечить прозрачную систему выплат этих зарплат.

Министр отметил, что полностью поддерживает премьер-министра Владимира Гройсмана, который в интервью одному из украинских телеканалов заявил о введении серьезных штрафных санкций к работодателям, которые скрывают занятость своих наемных рабочих, фактически делая людей бедными в будущем.

"Это решение призвано обеспечить достойной пенсией каждого работника и дать возможность работающему человеку спокойно смотреть в будущее", - написал Кубив.

Он напомнил, что общий уровень теневой экономики Украины, по предварительным расчетам, в первом квартале 2017 года составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше показателя первого квартала 2016 года.

"Задачей правительства является продолжение этой положительной тенденции. Это стало возможно, в том числе, и благодаря радикальному повышению минимальной заработной платы", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины с начала года при проверке субъектов хозяйствования выявила 2,5 тыс. наемных работников без официального оформления трудовых отношений.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.