Курс биткоина впервые превысил $5,8 тысячи

Сегодня курс криптовалюты Bitcoin вырос до 5 862 долларов, впервые превысив отметку в 5 800 долларов, сообщает Сегодня.ua.

Прошлый рекорд – 5 170 долларов – был зафиксирован 12 октября. До этого 5 000 долларов биткоин ненадолго превышал в начале сентября.

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Как отмечает издание Brigth, нынешний скачок цен на Bitcoin может быть связан с тем, что правительство Китая снимет запрет на операции по привлечению инвестиций с помощью криптовалют.

В агентстве Синьхуа подчеркивают, что власти Китая намерены выдвинуть ряд условий для легальных операций ICO. До этого, напомним, в КНР полностью запретили ICO, что негативно отразилось на стоимости криптовалют.

С начала 2017 года Bitcoin подорожал более чем в пять раз – с 900-1 000 долларов до нынешних отметок. Месяц назад, после китайских запретов, курс биткоина был вдвое ниже, чем сейчас, и составлял 2 900 долларов.