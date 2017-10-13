Резниченко: Днепропетровская область вышла в лидеры закупок через систему Prozorro

Днепропетровская область одной из первых в стране начала применять систему тендерных закупок Prozorro и за это время вышла в лидеры по количеству успешно завершенных торгов. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

«Президент Петро Порошенко во время выступления в ПАСЕ назвал введение системы Prozorro яркой историей успеха. Prozorro на самом деле полностью изменила систему государственных закупок как в стране, так и в Днепропетровской области», - отметил глава ОГА.

Валентин Резниченко напомнил, что Днепропетровщина стала первой из областей Украины, где все закупки были переведены на систему Prozorro. «Когда два года назад по поручению Президента платформу начали внедрять в Министерстве обороны, мы внимательно следили за процессом и убедились в действенности системы. Поэтому в августе 2015 я издал приказ о переходе на Prozorro», - рассказал руководитель обладминистрации.

Для обучения госслужащих и предпринимателей работе с системой в Днепр ОГА проводят семинары, на которые приглашают лучших специалистов. Также ведется постоянный мониторинг с целью устранить ошибки, которые могут заблокировать тендер.

«Поэтому сейчас предприниматели Днепропетровщины - одни из самых опытных пользователей платформы. Они успешно выигрывают тендеры не только в нашей области, а по всей стране. 12% всех участников тендеров по стране - именно с Днепропетровщины», - рассказал Валентин Резниченко.

В Днепропетровской ОГА готовы обучать предпринимателей из других регионов. В сентябре в Днепре состоялся V Всеукраинский форум Zakupki, который посетили более 300 представителей бизнеса со всей страны.

За два года работы Prozorro в области проведено более 115 000 конкурсов, на которых предприниматели заработали 45 миллионов гривен. Количество предпринимателей, работающих с электронной платформой, за два года выросло в десять раз - до 10 тысяч.

В этом году Днепропетровская область вышла в лидеры среди государственных учреждений, использующих Prozorro, уступив лишь столичной администрации. В 2017 году Днепр ОГА организовала и провела 28,4 тысяч успешных торгов.

«За эти два года мы убедились, что Prozorro позволяет устранить коррупцию в государственных торгах. Для нас было очень важно показать бизнесу, что в Днепр ОГА существуют прозрачные правила для всех. Бизнесменам это дает возможность развивать бизнес, области приносит честные налоги, на которые мы строим дороги, ремонтируем школы, модернизируем больницы. Поэтому мы и в дальнейшем будем работать с Prozorro и готовы делиться успешным опытом с другими», - заверил Валентин Резниченко.