«Днепроэнерго» перечислило государству 30,5 млн. грн. дивидендов

ОАО «Днепроэнерго» 5 мая перечислило в Государственный бюджет 30,493 млн. грн. дивидендов по итогам 2007 года, начисленных на государственную долю. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Решение о выплате 60,969 млн. грн. дивидендов по итогам 2007 года было принято на очередном общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго», которое состоялось 24 марта 2009 года.

По данным пресс-службы, дивиденды также получили и около 50% миноритарных акционеров согласно восстановленному реестру, предоставленному компании регистратором ОАО АКБ «Проминвестбанк».

В компании отмечают, что остальные миноритарные акционеры – физические лица могут получить дивиденды до 1 июня 2009 года из расчета 10,22 грн. на одну акцию.

Напомним, государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 50%+1 акция ОАО «Днепроэнерго», DTEK Holdings Ltd (Кипр) - 41,64%.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Прибыль акционерного общества в 2007 году составила 121,938 млн. грн.

Последний раз выплата дивидендов акционерам ОАО «Днепроэнерго» проводилась в 1998 году по результатам работы компании за 1997 год.