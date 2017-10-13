Стало известно, когда депутаты возьмутся за госбюджет-2018

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2018 год на следующей неделе, 19 октября.

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Об этом говорится в расписании заседаний парламента, согласно которому в повестке 19 октября указан принятый к рассмотрению проект №7000 «О государственном бюджете Украины на 2018 год», зарегистрированный в Раде 15 сентября и представленный депутатам 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции в 11%.