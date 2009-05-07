Европейские ЦБ на распродаже золота потеряли 40 млрд. долл.

Центральные банки Европы стали беднее на 40 млрд. долл. после того, как они последовали примеру Великобритании, которая 10 лет назад приняла решение о сокращении золотого резерва, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times, которая публикует результаты собственного анализа.

7 мая 1999 года Лондон объявил о продаже значительной доли золотовалютных резервов в пользу различных активов, в том числе государственных облигаций. Примеру банка Англии затем последовали и многие ЦБ Европы. В их числе были ведущие банки Франции, Испании, Нидерландов и Португалии, решившиеся в конце 1999 года на распродажу золотого запаса. В то время золото стоило около 280 долл. за унцию или треть от нынешней цены в более чем 900 долл..

Таким образом, за 10 лет европейские банки продали около 3,8 тыс. тонн золота, выручив на этом около 56 млрд. долл., согласно данным из официальных источников об объемах продаж и цен на слитки.

Принимая во внимание вероятность отдачи от инвестиций в облигации, банки получили еще около 12 млрд. долл. Но поскольку сегодняшние цены на золото резко выросли, финансовое состояние ЦБ Европы сократилось приблизительно на $40 млрд.

Самым большим неудачником в этом плане стал ЦБ Швейцарии, который продал 1,55 тыс. тонн драгметалла за последние 10 лет. В результате страна обеднела на 19 млрд. долл. За ней в списке "лузеров" стоит Банк Англии, потерявший на операциях с золотом 5 млрд. долл.

Несмотря на эти расчеты, многие главы европейских центробанков уверены, что в долгосрочной перспективе замена золотого актива на облигации окупится, и сделает их инвестиционный портфель более устойчивым. Учитывая тот факт, что некоторые банки держали до 90% своих резервов в золоте, этот шаг для них был оправданным, утверждают аналитики.

После 10 лет непрекращающихся продаж золота в Европе, этот темп в настоящее время замедлился до минимального уровня. Между тем, центральные банки стран за пределами ЕС уже превратились в чистых покупателей драгметалла.

Крупнейший мировой держатель золотых запасов - США, решили не следовать примеру Великобритании. Из крупных экономик Европы только Германия и Италия удержались от активной продажи золота, в основном, из-за внутренних споров о том, что делать с полученными доходами от его реализации.