Снижение инфляции не оправдало ожиданий

Государственный комитет статистики сообщил о дальнейшем снижении уровня инфляции в апреле до 15,6% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за последние 1,5 года. Снижение месячной инфляции (0,9% за месяц) было значительно меньше прогнозов ING Bank Ukraine (1,4%), и общерыночных ожиданий (1,3%), отмечают аналитики ING Bank Ukraine.

В банке объясняют такую разницу очередной отсрочкой корректировки тарифов на коммунальные услуги до уровня безубыточности. В частности, тарифы на коммунальные услуги продемонстрировали в апреле снижение на 0,2% за месяц, благодаря снижению тарифов на отопление и горячую воду.

Дальнейшее падение покупательной способности потребителей в связи с ухудшением уровня их доходов, а также снижение девальвационных ожиданий больше всего повлияли на тенденцию замедления инфляции. Так, продукты питания, одежда, хозяйственные товары и лекарства продемонстрировали замедление роста цен в минувшем месяце в связи со снижением потребительского спроса.

Теоретически, дальнейшее снижение ИПЦ могло заставить Национальный банк применить менее жесткую монетарную политику, поскольку правительство и НБУ практически достигли цели сокращения инфляции. В то же время, в банке не ожидают существенного смягчения монетарной политики, по крайней мере, до середины года, поскольку государственные чиновники считают, что это может повысить спрос на иностранную валюту, что создаст дополнительное девальвационное давление на гривню.

Аналитики ING Bank Ukraine считают, что НБУ не смягчит свою монетарную политику в ближайшее время, поскольку ожидаемый рост денежных агрегатов в этом году, вызванный как социальными расходами во время предвыборной кампании, так и необходимостью рекапитализации банковской системы, могут создать риски роста инфляции во второй половине года.

«Мы подтверждаем наш прогноз роста ИПЦ на уровне 16,9% за год (что несколько выше текущего уровня), поскольку по-прежнему ожидаем негативное влияние на рост цен во 2 полугодии 2009 г. за счет высоких социальных расходов во время предвыборной кампании, с учетом ожидаемого роста глобальных цен на продукты питания и требований МВФ относительно дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги», - подчеркивают в ING Bank Ukraine.

По мнению аналитиков ING Bank Ukraine, динамика показателей индекса цен производителей (ИЦП) также была достаточно позитивной в апреле, когда его рост снизился за месяц до 0,4%, по сравнению с ростом 1,1% в марте. Это означает, что годовой рост ИЦП в апреле составил всего 6,4% за год, по сравнению с 13,0% за год месяцем ранее. Достаточно невысокий рост ИЦП отражает очередное снижение цен на сталь в мире в апреле и его соответствующее влияние на уровень цен в секторах, связанных с производством стали. В то же время, благодаря небольшому повышению мировых цен на нефть, тенденция роста ИЦП в апреле сохранилась.

«Мы подтверждаем наш прогноз роста ИЦП на конец года на уровне 13,5%, исходя из наших предположений возобновления роста цен на товары и энергоресурсы в мире, начиная с 4 квартала 2009 года», - отмечают аналитики ING Bank Ukraine.

Дальнейшее снижение инфляции, по мнению аналитиков, дало позитивный сигнал инвесторам, что преодоление инфляции больше не является первоочередной задачей для экономической политики государства. Тем не менее, сокращение инфляции будет иметь скорее нейтральный эффект на уровень страновых рисков, поскольку повышение социальных расходов накануне президентских выборов, а также рост денежных агрегатов могут ускорить тенденцию высокой инфляции во 2 полугодии 2009 года.

(Обзор финансовых рынков от ING Bank Ukraine)

Мнение аналитиков ING Bank Ukraine разделяют многие эксперты. В частности, в компании «Astrum Investment Management» считают, что показатель ИПЦ в 15,6% г/г является самым низким с ноября 2007 г. Он сократился по сравнению с 18,1% г/г в марте. Тем не менее, эту цифру необходимо оценивать со сдержанным оптимизмом. Фактически она указывает на все еще высокое инфляционное давление на экономику. Хотя розничные продажи в 1 квартале 2009 года снизились на 14% г/г, а денежно-кредитная политика ужесточилась, потребительские цены все еще росли. В то же время, снижению ИПЦ способствовал статистический эффект: самые высокие темпы инфляции в 2008 г. наблюдались в январе-апреле.

«Мы считаем, что намеченный правительством показатель инфляции в 9,5% в 2009 г. по-прежнему нереален: ИПЦ должен расти на 0,3% в месяц, чтобы обеспечить реализацию этой цели, а это практически невозможно. Мы сохраняем наш прогноз роста ИПЦ в 2009 г. на уровне 22% г/г.», - отмечают эксперты Astrum.

По мнению экспертов Astrum, динамика цен производителей дает некоторое представление об общих макроэкономических тенденциях. ИЦП продолжает расти, и этот рост распределен между множеством отраслей, включая такие глубоко пораженные кризисными явлениями, как металлургия и машиностроение. Это указывает на тот факт, что украинская промышленность прекратила падение и начала медленно восстанавливаться. Тренд ИЦП является хорошей иллюстрацией глубины украинского кризиса: годовой ИЦП снизился до 6,3% г/г с уровня свыше 40% г/г всего шесть месяцев назад.

(Экспертный обзор от «Astrum Investment Management»)

Власть во многом сходится во мнении с экспертами. Так, Министерство экономики считает, что одним из основных факторов нисходящего инфляционного тренда в апреле стало уменьшение потребительской активности населения и его выжидательная позиция в условиях сохранения неопределенности относительно ближайших перспектив.

По мнению ведомства, общий инфляционный фон в украинской экономике также снизило уменьшение негативного ценового влияния девальвации национальной валюты. «В свою очередь, процессы импортозамещения, которые получают распространение после значительной девальвации, становятся стимулом роста национального производства и создают условия для последующего расширения совокупного предложения», - считают в Минэкономики.

Кроме того, по мнению экспертов ведомства, антиинфляционным фактором выступает и снижение потребительского кредитования. «В общем объеме кредитов сектору домашних хозяйств доля кредитов на потребительские нужды на протяжении первого квартала 2009 года уменьшилась на 6,7 п. п. - до 59,7%, а непосредственно объем потребительских кредитов сократился на 5,1%», - отмечает министерство.

(УНИАН)